Lily Collins wzięła SEKRETNY ŚLUB! Aktorka miała na sobie zapierającą dech w piersiach suknię projektu Ralpha Laurena (ZDJĘCIA)

Córka Phila Collinsa podzieliła się ze światem radosną nowiną dopiero we wtorek. 32-latka opublikowała na Instagramie serię zdjęć z uroczystości, na których pozuje ze świeżo upieczonym małżonkiem w zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. Spore wrażenie robi też kreacja panny młodej: Lily miała na sobie widowiskową, koronkową kreację projektu Ralpha Laurena , na którą narzuciła pasującą pelerynę. Włosy aktorki zaczesane były gładko na boki i związane w kok. Jej wybranek z kolei postawił na klasyczny, welurowy garnitur.

O ile w przeciwieństwie do wielu koleżanek i kolegów w branży Collins nie od razu pochwaliła się, że jej stan cywilny uległ zmianie, gwiazda zapewniła, iż właśnie spełniło się jej największe marzenie. Gwiazda wręcz nie posiada się ze szczęścia.

Nigdy nie chciałam być kimś bardziej czyjaś, a teraz mogę być twoją żoną - napisała Lily. 4 września 2021 oficjalnie staliśmy się sobą na zawsze. Kocham cię bardziej, niż mogą to wyrazić słowa.

To, co zaczęło się niczym bajka, jest teraz moją rzeczywistością. Nigdy nie będę w stanie właściwie opisać, jak nieziemski był ten miniony weekend, ale magiczny to całkiem dobre słowo.