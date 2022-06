Linda Evangelista pokazała nowe zdjęcie. Wcześniej wycofała się z życia publicznego po wyznaniu o DEFORMACJI CIAŁA (FOTO)

Aleksandra 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A ja ostrzegam przed zabiegami radiofrekwencji i wszyskich typu ulthera, pelleve. Rzekomo pobudzają kolagen do odnowy, nie, one go niszczą bezpowrotnie. Miałam pelleve i po ok 7-8 m zaczął się koszmar który trwa do dziś. Poczytajcie na amerykańskiej stronie realself. Kolagen nie przeżyje podgrzany wewnętrzne do 70 stopni, a radiofale tak właśnie go podgrzewają. Potem zostanie tylko wisząca Skora