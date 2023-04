Lindsay Lohan relacjonuje baby shower, prezentując dużych rozmiarów ciążowy brzuch. Poród lada moment (ZDJĘCIA)

Lindsay Lohan , która jeszcze do niedawna uważana była za dzikie dziecko Hollywood, uwielbiała imprezować i nie stroniła od alkoholu i narkotyków, zaprezentowała się w nowej roli. Gwiazda w marcu ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka ze związku z Baderem Shammasem. Teraz pokazała zdjęcia brzuszka !

Lindsay Lohan w zeszłe lato wzięła kameralny ślub z Baderem Shammasem , który nie ma nic wspólnego z show-biznesem. Para na co dzień mieszka w Dubaju i niedawno ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka . Teraz gwiazda pokazała ciążowe krągłości .

Lindsay Lohan chwali się zdjęciami z baby shower

Aktorka pojawiła się w Nowym Jorku, by spędzić trochę czasu z rodziną i przyjaciółmi. Była to świetna okazja, by urządzić na jej cześć kameralne baby shower dla najbliższych. Lindsay znalazła też czas, żeby wybrać się z rodzeństwem na zakupy. Szukała stylowych, modnych ubrań ciążowych oraz ubranek dla dzieci.