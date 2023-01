Liroy ciepło o Antku Królikowskim: "Znamy się od lat, UWIELBIAM GO". Pamiętacie, jak zacieśniali więzi na Atlantyku?

W czwartek na łamach "Wysokich Obcasów" ukazał się obszerny i dość zaskakujący wywiad z Joanną Krochmalską , wieloletnią ukochaną Liroya . Żona wystawiła mu jednak osobliwą laurkę, gdyż oskarżyła go m.in. o niepłacenie alimentów, co stoi w sporej sprzeczności z jego krytycznymi wypowiedziami sprzed lat na temat alimenciarzy. Zarzuciła mu też przemoc ekonomiczną.

Liroy i Antek Królikowski o ich wyjątkowej przyjaźni. "Uwielbiam go"

W takich chwilach zawsze dobrze mieć wsparcie przyjaciół, a dobrym kolegą Liroya - i to ponoć już od lat - jest Antek Królikowski . Jeszcze niedawno panowie nie szczędzili sobie komplementów w śniadaniówce, razem pozowali na ściance, a także klepali się wzajemnie po plecach w programie "Przez Atlantyk" . O tym, co ich łączy, chętnie wtedy opowiadali przed kamerami.

Piotrek jest dla mnie jak starszy brat, którego nigdy nie miałem. Muszę przyznać, że jest taką dobrą duszą tego statku. Czuję się z nim tutaj bezpiecznie i zabawnie, to jest najważniejsze - chwalił go Antek.

Na co dzień go uwielbiam. Myślę, że też nas więcej łączy, bo my najdłużej się znamy. My się znamy już od paru lat, widywaliśmy się gdzieś tam prywatnie w domu na chwilę, albo na jakichś festiwalach, w różnych sytuacjach, ale nie mieliśmy tak naprawdę nigdy możliwości, żeby się poznać. Znać się, a poznać, to dwie różne rzeczy - wtórował mu Liroy.