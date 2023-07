Liroy walczy z żoną o prawa do opieki nad dziećmi. ŁAMIĄCYM SIĘ GŁOSEM opowiada: "To jest po*ieprzony system"

Rosss 16 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Czytałam wywiad z jego ex żoną w WO i świetna babka, dopiero po kilku latach dramatu rodzinnego, postanowiła głośno powiedzieć, co się dzieje i jak jej ex w mediach robi z siebie człowieka sukcesu i przedsiębiorcę, pcha się do polityki, a alimentów nie płaci i jego dzieci były eksmitowane z ich własnego mieszkania... Przemoc psychiczna i ekonomiczna w najlepsze. MASAKRA. Brawa dla ex za to, że zdobyła w końcu się na odwagę i poszła do mediów by walczyć o siebie i dzieci.