Lisa Marie Presley borykała się z poważnymi problemami finansowymi. Miała prawie PIĘĆ MILIONÓW DOLARÓW długów!

Śmierć Lisy Marie Presley bez wątpienia wstrząsnęła światem show biznesu. Przypomnijmy, że córka Elvisa Presleya zmarła w czwartek, niedługo po tym, jak trafiła do szpitala wskutek zatrzymania akcji serca. Według serwisu TMZ po przyjęciu do placówki medycznej w Los Angeles lekarze stwierdzili u gwiazdy śmierć mózgu, podłączyli ją do aparatury podtrzymującej życie i wprowadzili w śpiączkę. Niestety wkrótce serce Lisy Marie stanęło po raz kolejny. Wcześniej jej bliscy podpisali jednak klauzulę zakazującą jej resuscytacji.