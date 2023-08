Lizzo wydała OŚWIADCZENIE! Byłe pracownice oskarżają ją o molestowanie seksualne i body shaming

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ktoś kto robi sobie takie zdjęcia i wrzuca do neta nie jest normalny. Jeszcze 10 lat temu wrzucenie ich do internetu to byłby obciach a znajomi byliby zaniepokojeni co się z tobą dzieje, zastanawialiby się czy masz jakiś kryzys psychiczny, czy potrzebujesz pomocy. A dziś jest to norma, dziwny jesteś jak nie wrzucasz obleśnych atencyjnych fotek. Nie dziwi mnie ze dziś tyle problemów psychicznych wśród młodzieży, przeciez od kilku lat media i internet promują zaburzenia psychiczne, szkodliwe zachowania, upadlanie się publiczne, ekshibicjonizm.