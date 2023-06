Lizzo wywija na koncercie Beyonce w Warszawie, popijając polskie piwo z nalewaka (WIDEO)

Co ciekawe, na warszawskim koncercie Beyonce bawiły się też zagraniczne gwiazdy. Fani wypatrzyli w tłumie Zendayę . Aktorce towarzyszył ukochany Tom Holland oraz koleżanka z planu serialu "Euforia" - Hunter Schafter.

Lizzo na koncercie Beyonce w Warszawie

Na Narodowy zawędrowała też... Lizzo . O ile wizyta Zendayi w Warszawie jest dość zagadkowa, o tyle obecność autorki hitu "Love Hurts" łatwo wyjaśnić. 28 czerwca Lizzo gra koncert na Openerze. Wygląda na to, że przyjechała do Polski dzień wcześniej, żeby móc obejrzeć na żywo występ swojej idolki, Beyonce.

Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że Queen B jest jej inspiracją jeszcze od czasów dzieciństwa. Nawiązała do tego, publikując na Instagramie nagranie ze Stadionu Narodowego. W trakcie show na scenie wyświetlany jest hołd dla czarnoskórych artystek. Wśród nich pojawia się również pseudonim Lizzo.

Myślę o tym, co wszyscy znaczymy dla ludzi i jak bardzo jest to cykliczne. Wszyscy jesteśmy tak nieskończenie i maksymalnie połączeni. To zaszczyt. Dziękuję Beyonce - napisała filozoficznie.