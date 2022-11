Lodzia z "Rancza" już tak nie wygląda! Magdalena Kuta zmieniła się NIE DO POZNANIA (ZDJĘCIA)

Aktorce przez większość kariery powierzano role drugoplanowe i epizodyczne, jednak w każdej z nich, oprócz niewątpliwego talentu aktorkę, wyróżniały jej charakterystyczne, ciemnorude loki , które długo były jej znakiem rozpoznawczym. Aż do teraz...

Na fali popularności 65-latce zaoferowano jedną z głównych ról w netfliksowym serialu "Gang Zielonej Rękawiczki", na potrzeby której Kuta zmieniła się nie do poznania. Gwiazda "Rancza" wcieliła się w Zuzę, członkinię trzyosobowego tytułowego gangu, który musi ukryć się przed policją w domu opieki. Oprócz Kuty głównymi bohaterkami są również Małgorzata Potocka, która zagrała Kingę, a także Anna Romantowska - Alicja. Magdalena nie tylko wróciła do naturalnego, siwego koloru włosów, ale też ścięła je na krótko. Nowa fryzura dodała bohaterce charakteru i potrzebnego do tej roli pazura.