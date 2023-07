Lotniskowy dramat ukochanej Arkadiusza Milika. Obsługa zrobiła DZIURĘ NA WYLOT w jej drogocennej walizce: "JAK TO SIĘ STAŁO?!" (FOTO)

oh no! anyway 24 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Ciasto drożdżowe: 500 g mąki pszennej 250 ml mleka, lekko ciepłego 50 g cukru 25 g świeżych drożdży 75 g masła, temperatura pokojowa szczypta soli 1 jajko (rozmiar M), temperatura pokojowa skórka starta z połowy cytryny Nadzienie: 500 g jagód lub borówki amerykańskiej 3 łyżki cukru pudru Lukier: 2 szklanki cukru pudru 4 łyżki wrzątku Dodatkowo: 1 jajko 1 łyżka mleka Sposób przygotowania: Przygotować ciasto drożdżowe: Lekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i ok. 4 kopiatymi łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15 minut. Resztę z 500g mąki wsypać do dużej miski. Dodać resztę cukru, sól i wymieszać. Dodać jajko, miękkie masło (pokrojone na kawałki), startą skórkę cytrynową i wyrośnięty zaczyn. Wyrobić ciasto. (Można zagnieść ciasto ręcznie lub robotem kuchennym, używając haka do zagniatania ciasta. Ciasto będzie dość rzadkie, ale powinno odchodzić od ręki). Miskę z ciastem przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 1 godzinę, aż podwoi swoją objętość. Po wyrośnięciu ciasto przełożyć na blat posypany mąką i uformować wałek. Wałek podzielić na 16 części. (Dzielę wałek na pół i każdą część znowu na pół itd., aż uzyskam 16 kawałków). Jagody oczyścić i wymieszać z cukrem pudrem. Każdy kawałek ciasta uformować w kulę i rozpłaszczyć ją na ręce. Na środku nałożyć dużą łyżkę jagód i zlepić brzegi, jak pieroga. Uformować podłużną bułeczkę. Gotowe bułeczki układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia złączeniem do dołu, pozostawiając odstęp między nimi. (Bułeczki ułożyłam na dwóch blachach). Pozostawić do podrośnięcia na 10 minut. W międzyczasie rozgrzać piekarnik do 180°C (grzałka góra- dół). Bułeczki posmarować rozkłóconym jajkiem z mlekiem. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 20 minut, do zarumienienia, jedną blachę po drugiej. (Bułeczki lubią pękać, ponieważ pakujemy w nie maksymalną ilość nadzienia. Wypływa trochę soku, ale bułeczki pozostają kształtne i pełne nadzienia). Przygotować lukier: Rozetrzeć cukier puder (najlepiej przesiany) z wrzątkiem na gładką masę. Lekko ciepłe lub zimne jagodzianki polukrować.