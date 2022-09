"Love Island". Daniel OSZUKAŁ widzów i produkcję?! W programie miał wysyłać TAJNE SYGNAŁY do swojej dziewczyny!

Natalia oszalała?; Boże, jaka ona jest zaślepiona, szkoda mi jej; On ma ją gdzieś, szkoda tylko Natalii, kłamie bezczelnie. Jeszcze z nim wyszła, nie wierzę; Skoro zostawiał znaki w formie "T", to niestety, ale ewidentnie musiał mieć ją w sercu; Gdyby nie miał nic do ukrycia, po prostu by wstał i powiedział, jaka jest prawda; (...) Czekam, jak to się rozwinie. Ale też nie podoba mi się, że panowie, oceniają go, nie znając prawdy, a sami mają swoje za uszami (...); Tak, już widzę, jak laska świadomie puszcza chłopa do programu, w którym, chcąc nie chcąc, musi się troszkę zabawić z dziewczynami. Śmierdzi tu coś na kilometr (...); Facet wysyła serduszka z pierwszą literą imienia swojej byłej, a ona rzuca się na niego i błaga, żeby został; Co to wgl za osąd?! Nawet, jeśli złamał zasady, to nikt nie ma prawa go hejtować. I na to wszystko pozwolił program; Niezależnie, jaka jest prawda, słaby jest ten lincz (...) - pisali internauci w komentarzach na profilu "Love Island".