Lubisz blask & błysk? W takim razie to Twój must-have!

Kojarzysz Clin przede wszystkim z myciem okien? Co więcej, dzięki niemu przekonałaś się, że szyby mogą być czyste i to bez zbędnego polerowania? Dokładnie tak jest. Psikasz, wycierasz i jest zrobione na błysk. Ale czy wiesz, że Clin ma bardziej wszechstronne zastosowanie? Możesz go wykorzystać do czyszczenia wielu różnych powierzchni w całym domu – od sypialni, przez salon i łazienkę, a na kuchni kończąc. Po prostu przekonaj się sama.