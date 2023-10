Ludzie myślą, że ma OSIEM lat. Shauna Rae waży 23 kilogramy, a jej wygląd to efekt operacji z dzieciństwa. W jakim jest wieku?

Ania 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Ja nie wiem co ze sobą zrobić, bo mam 29 lat i notorycznie słyszę od obcych ludzi, że wyglądam jakbym miała 15 lat! Absolutnie mnie to dołuje :( Nie mam nikogo już od kilku lat, jedyne zainteresowanie jakie otrzymuje to małolatów, a dorośli faceci nawet na mnie nie spojrzą bo zapewne myślą, że sama jestem małolatą :( Bardzo to dobijające. Makijaż niestety też mi nie pomaga w "postarzeniu się". Nie wierzę że kogoś znajdę i że ludzie mnie zaczną traktować na poważnie..