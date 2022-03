Łukasz Garlicki OBURZA SIĘ, reagując na swój dziwny występ u Kuby Wojewódzkiego! "Mam to GDZIEŚ"

Łukasz Garlicki był gościem ostatniego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego , w którym obchodzono benefis serialu BrzydUla. W przeciwieństwie do koleżanek i kolegów z planu aktor nie był skłonny do żartów i wyglądał na nieco "odklejonego". Później widzowie zarzucili mu w komentarzach, że zachowywał się po prostu chamsko, a wielu wyrokowało, że musiał być pod wpływem. Na zachowanie Garlickiego zwrócił też uwagę prowadzący programu.

Martwię się o ciebie Łukaszu. Naprawdę martwię się, bo jesteś młodym facetem, jesteś ojcem. My tu staramy się zrobić benefis ważnego serialu, chociaż lekkiego. A ty tak bez szacunku trochę do koleżanek, mam wrażenie - stwierdził Wojewódzki.

Zaprzeczam plotkom o mojej sugerowanej nietrzeźwości . Ludzie wypisują różne brednie. W tym roku mija 25 lat od mojego debiutu filmowego, także trochę w show-biznesie funkcjonuję i już niejedno o sobie słyszałem czy czytałem. Od lat pozostaję niezmiennie rozbawiony "świętym oburzeniem" czytelników czy widzów tabloidowych mediów, zachowania tego czy owego "celebryty". To jest ściek . Podsycany przez media dla uzyskania tzw. "klikalności". Mam to gdzieś - oburzał się.

Garlicki zaadresował też kilka słów do Wojewódzkiego, który pouczał go na wizji.

Przyganiał kocioł garnkowi. Zachowanie Kuby często jest nieeleganckie, ale jak widać w pewnych sytuacjach można stosować podwójne standardy: "co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie". Ciekawe, prawda? - stwierdził.

Jeżeli chodzi o mój udział w programie Kuby, to przyjąłem konkretną strategię. Jeśli chodzi o moje koleżanki i kolegów z obsady oraz o produkcję serialu "Brzydula", to mamy to wyjaśnione. Odbyłem z nimi rozmowę parę dni po nagraniu. Przeprosiłem ich za to, że nie uprzedziłem, jaki będzie mój pomysł na występ - dodał.