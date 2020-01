Łukasz Garlicki ZOSTAŁ OJCEM! "Tata od 7 tygodni. Dumny i blady"

Choć większość z was kojarzy Łukasza Garlickiego ze swawolnych imprez na Placu Zbawiciela i tej jednej koszmarnej wpadki na festiwalu filmowym w Irlandii, to niewielu zdaje sobie zapewne sprawę, że 42-latek jest jednym z ostatnich reprezentantów gwałtownie wymierającego gatunku. Łukasz jest mianowicie klasycznym przykładem warszawskiego hipstera, swoją "warszawskość" podkreślającego na każdym dosłownie kroku. Większość jego pobratymców została już brutalnie wcielona w bezwzględne tryby korporacji, jednak on nadal dumnie trwa na posterunku.