Łukasz Nowicki i Halina Mlynkova mają razem dorosłego syna. Tak dziś wygląda 19-letni Piotr. Nie zgadniecie, czym się zajmuje (FOTO)

Piotr Nowicki ma już 19 lat. Syn Nowickiego i Mlynkovej poszedł w życiu własną drogą

Choć przed laty Nowicki i Mlynkova chętnie zabierali dorastającego syna na celebryckie eventy, to dziś Piotr stroni od ścianek i wyraźnie chroni swojej prywatności. Również znani rodzice rzadko zabierają głos w jego sprawie, ograniczając się głównie do urodzinych postów na Instagramie. Nie oznacza to natomiast, że nie może liczyć na ich wsparcie. Mlynkova wspominała w rozmowie z Plejadą, że syn też stawia na kreatywną pracę.