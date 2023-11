Łukasz Nowicki OKRADZIONY! Ma nagranie z monitoringu. "Ten miły pan za chwileczkę odjedzie naszym AUTEM" (FOTO)

Paulina 1 godz. temu zgłoś do moderacji 94 14 Odpowiedz

Przykra sprawa. Ja sama zostalam okradziona niedawno, jak sie okazalo - sprawcami byli polscy budowlancy, ktorzy wlamali mi sie do ogrodka (po remoncie u mnie wiedzieli, gdzie trzymam niektore sprzety). Mam kamere w ogrodzie (o czym nie wiedzieli) zatem wiem, kto to zrobil. To szokujace, bo odkad mieszkam w UK (a niedlugo stuknie 11 lat) to zostalam okradziona 4 razy. I za kazdym razem sprawcami byli Polacy 🤦🏼‍♀️ I dodam, ze dosc rzadko mam kontakt z Polakami, zatem to cos wiecej, niz rezultat samego przebywania z dana nacja