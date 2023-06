Łukasz Nowicki pożegnał się z widzami "Pytania na śniadanie". Polały się łzy... (ZDJĘCIA)

Barbara 45 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Z wiekiem robi się podobny do swojego ojca. Kiedyś go nie lubiłam. Drażnił mnie jego sposób mówienia i gadulstwo. Ale to się zmieniło. Odkryłam, że to fajny gość jest, a że na puentę trzeba trochę dłużej poczekać, to nie szkodzi.