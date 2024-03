Łukasz Schreiber mówi o rozstaniu z Marianną na antenie: "Moje życie wyglądało jak Big Brother"

Ania 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Same ogólniki nic nie znaczące. Tzn on nie ma obowiązku nam się zwierzać, ale na podstawie tego co mówi nie da się żadnych wniosków wyciągnąć. Jak dla mnie on zupełnie olał żonę i był w związku duchem (w dosłownym znaczeniu) i ona albo zwariowała albo chciała w ten sposób zaprotestować, że dalej tak już nie może. Poza tym cóż ona takiego zrobiła? To że poszła do programu top model? Bo to ona jedna? To że się bije w jakichs śmiesznych zawodach? No cóż, ale tym chyba nikogo nie krzywdzi. Inni jadą na ryby na cały dzień, wracają z niczym a w domu robota leży i Kwiczy