Łukasz Schreiber wielkodusznie o udziale Marianny w "Top Model": "NIE POTĘPIAM żony za występ"

Jej zmęczona i smutna twarz nie pozwala mi wprost jej krytykować, ani się z niej naśmiewać. Nie wiem, czy to tylko wrażenie, czy jednak coś się za nią kryje. Jej ubrania z - nazwijmy to - "nienajwyższej" półki, jak również jej amatorsko zrobione zdjęcia, tylko dodają wątpliwości i podejrzeń o "podwójne dno" w całej sprawie. Oczywiście, w całej tej sytuacji nie brakuje aspektów zahaczających o pewną kontrowersję czy absurd, ale jakoś nie mam ochoty w to wchodzić. Bo nie czuję się na tyle ekspertem od ludzkich żyć, by wystawiać publicznie jakąś ocenę. Lubię cięty humor i sarkazm jak każdy normalny Polak, ale w tym konkretnym przypadku coś mnie powstrzymuje. Nawiasem mówiąc, jest dość atrakcyjną kobietą, ale mocno przemęczoną i nie do końca trafnie ubraną/wystylizowaną. Nie najpiękniejszą, może nie dla każdego, ale na pewno interesującą i z "tym czymś". Dobrego dnia dla wszystkich!