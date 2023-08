Łukasz Zagrobelny od lat trzyma życie prywatne z dala od mediów. Tak reaguje na plotki o jego ŻONIE: "Mam skorupę, do której trzeba się dobić"

Łukasz Zagrobelny swego czasu święcił triumfy na listach przebojów z takimi hitami jak "U mnie maj", "Życie na czekanie" czy "Nie kłam, że kochasz mnie", z których ostatni nagrał w duecie z Eweliną Flintą. Przez wiele lat grywał też w musicalach oraz działał w dubbingu, budując imponujące portfolio. Jest jednak coś, czego fani wciąż o nim nie wiedzą.

Łukasz Zagrobelny nie dzieli się prywatnością. Kiedyś łączono go ze znaną wokalistką

Łukasz Zagrobelny niemal od początku medialnej działalności mocno chroni życia prywatnego. Rzadko bywał na ściankach, nie przywykł też do ckliwych opowieści na łamach kolorowej prasy, tak więc o tym, z kim się spotyka, wiadomo bardzo niewiele. W przeszłości łączono go z Anną Szarmach, również znaną artystką, z którą pojawił się na jednej z branżowych imprez.

Czy rzeczywiście połączyło ich głębsze uczucie? Tego żadne z nich nie chciało komentować. Od tego czasu życie Zagrobelnego poza sceną owiane jest tajemnicą, co oczywiście generuje wiele plotek. Teraz gdy Łukasz wystąpił na scenie podczas Top of the Top Sopot Festival 2023, pytania o jego sytuację osobistą powracają niczym bumerang.

Łukasz Zagrobelny ma żonę? Tak reaguje na plotki dotyczące jego prywatności

Okazuje się, że Zagrobelny konsekwentnie nie ma zamiaru chwalić się tym, co dzieje się w jego życiu osobistym, o czym wspomniał w wywiadzie dla serwisu Co Za Tydzień. Na łamach portalu wyjaśnił, że jego zawód jest ekshibicjonistyczny, a prywatność jest dla niego czymś, co chce zostawić wyłącznie dla siebie.

Uważam, że zawód artysty czy wokalisty jest tak ekshibicjonistycznym zawodem, że gdybym jeszcze wystawiał na tacy moje życie prywatne, to by nie zostało nic dla mnie. Śpiewanie autentycznych piosenek to jest otwartość na ludzi. Ja jestem zodiakalnym rakiem i mam skorupkę nad sobą, do której trzeba się dobić - komentuje.

Wtedy też padło pytanie o to, czy może liczyć na wsparcie żony. Odpowiedź okazała się wyjątkowo tajemnicza.

A kto powiedział, że mam żonę? - zapytał zdezorientowany. Niech plotki żyją swoim życiem, ja nie mam na to wpływu i niech tak zostanie.

Rozwiał wątpliwości, czy wręcz przeciwnie?

