Luna czy Justyna Steczkowska? WYCIEKŁO, kto leci na Eurowizję! Mamy zdjęcie

Kto pojedzie z Polski na Eurowizję?

TVP zaliczyła wpadkę?

O ile sam tytuł, a nawet opis zbliżającego się filmu nie mówią zbyt wiele, o tyle wymowne jest to, że pod filmikiem widać już, jaka piosenka zostanie na nim odtworzona. To właśnie eurowizyjna propozycja Luny pod tytułem "The Tower".

Póki co podejmujecie decyzje na podobnym poziomie, co poprzednie władze! Jak można było nie wybrać artystki z gotowym pakietem na top 5?; Nie mam nic do Luny, bo to i tak nie taki zły wybór, no ale Justyna dawała nam ogromne możliwości, a z Luną może być ciężko wyjść z półfinału; Sami strzelacie sobie w kolano. Powodzenia - czytamy.