Luna REZYGNUJE z udziału w kolejnych zagranicznych koncertach przed Eurowizją! Ma poważne problemy z głosem

Eurowizja 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już za niespełna miesiąc odbędzie się pierwszy konkursowy koncert, w którym o awans do wielkiego finału powalczy reprezentantka Polski, Luna. 23-letnia artystka będzie mogła zaprezentować utwór "The Tower" przed dziesiątkami milionów widzów z całego świata. A to wszystko dzięki wygranej w krajowych preselekcjach, które tym razem miały wewnętrzny charakter.

Luna koncertowała po całej Europie. Jej ostatni występ nie wypadł najlepiej

Aby zjednać sobie zagraniczną publikę i wypromować twórczość jeszcze przed Eurowizją, wielu tegorocznych uczestników konkursu wzięło udział w rozsianych po całej Europie imprezach fanowskich. Wśród nich znalazła się także Luna, która podeszła do zadania wyjątkowo ambitnie i przemieszczała się z kraju do kraju, "obskakując" dotąd wszystkie tego typu wydarzenia. Niestety, intensywność przedsięwzięcia poskutkowała chorobą i występem, który nie należał do najbardziej udanych.

Luna rezygnuje z udziału w zagranicznych koncertach przed Eurowizją

Krótko po felernym występie w Londynie management Luny potwierdził w rozmowie z Pudelkiem, że artystka zmaga się z infekcją gardła. Minęło kilka dni, a 23-latka wciąż nie odzyskała pełni sił i wokalnej sprawności. W piątkowy wieczór wokalistka poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że niestety musi zrezygnować z udziału w dwóch ostatnich przedeurowizyjnych koncertów, które odbędą się w Holandii i w Szwecji.

Jak widzicie, byłam już spakowana do Amsterdamu i Sztokholmu. Nie mogłam się doczekać aż was zobaczę, bo muzyka i spotkania z wami są uzdrawiające. Niestety, muszę najpierw wyleczyć mój głos, co zresztą słychać. Jest mi naprawdę smutno i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Sercem jestem z wami. Mam nadzieję, że będę mogła odwiedzić Amsterdam i Sztokholm najszybciej jak to będzie możliwe - przekazała Luna.

