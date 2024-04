Luna zaśpiewała na żywo, a fani Eurowizji zaczęli martwić się o losy Polski w konkursie. "To jest chyba ŻART" (WIDEO)

Luna już 7 maja wystąpi w półfinale tegorocznej Eurowizji . Co roku artyści reprezentujący Polskę wzbudzają niemałe kontrowersje. Od sposobu wyboru jury, przez melodyjność piosenki, po umiejętności wokalne - wszystkie te aspekty zawsze są szeroko komentowane przez ekspertów i "ekspertów" z internetu. Nie inaczej jest tym razem.

Eurowizja 2023. Luna zaśpiewała na żywo

Najpierw Luna podpadła fanom Justyny Steczkowskiej, którzy byli przekonani, że to właśnie ich idolka powinna polecieć do Szwecji. Tak się jednak nie stało. Wygrała bowiem Luna, która co prawda już od jakiegoś czasu nagrywa i koncertuje, jednak nie była znana na cały kraj. Dopiero teraz opinia publiczna przyjrzała się jej talentowi.