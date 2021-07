Łysy Adam Levine pręży mięśnie po treningu w Miami (ZDJĘCIA)

Maroon5🤘🏻 3 godz. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Czy Adam Levin jest wysoki? Wyglada na wysokiego. Ależ to było ciacho, pamiętacie go jak wskakiwał do basenu w she will be loved? Podobno Adam Levin jest bardzo sympatyczny? Nie słychać żadnych skandali z nim związanych.