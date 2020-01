"M jak miłość". Stało się. Paweł POCAŁOWAŁ Kingę! (WIDEO)

M jak miłość to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich "tasiemców". Hitowa telenowela gości na antenie już od wielu lat i zapewniła sobie stabilną i wyjątkowo liczną widownię . Nic zatem dziwnego, że przez plan produkcji przewinęło się już wiele polskich gwiazd , a losy bohaterów komplikują się z odcinka na odcinek. Przez to też niektórzy aktorzy traktują swój udział w serialu nawet trochę zbyt poważnie .

Obawy fanów potwierdziły się w najnowszej zapowiedzi kolejnych odcinków serii, którą udostępniono na fanpage'u M jak miłość na Facebooku. Jak się okazuje, częsta nieobecność Piotra niebezpiecznie zbliżyła do siebie jego żonę i brata. Choć do tej pory serialowi Zduńscy tworzyli idealną rodzinę, w końcu i w ich relacji doszło do prawdziwego przewrotu. Ostatecznie w 1483 odcinku serialu dochodzi między nimi do zbliżenia.