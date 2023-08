Ma 101 lat i cały czas pracuje. "Trzeba się ruszać". Jaki jest jej sekret? (ZDJĘCIA)

Tajfun 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Żyć przede wszystkim trzeba mieć PO CO. Żadne odkrycie. Moja babcia, w październiku skończy 87 lat i zasuwa jak mały motorek. Prawie wszystko robi sama i wciąż jej mało. Ma rodzinę, przyjaciół, znajomych, hobby, nawet pasje to i... umrzeć nie ma czasu. ;-) To jest to pokolenie, które zawsze chciało i przede wszystkim umiało żyć. Teraz to już ludzie po trzydziestce nie mają na nic siły, no ale co się dziwić jak bezrefleksyjny pęd za kasą i uleganie presji najważniejsze... Niedługo wszyscy będą zarabiać głównie po to żeby mieć na lekarzy, terapie, operacje, rehabilitacje i leki.