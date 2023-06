Machine Gun Kelly musiał przerwać koncert na Open'erze. Publiczność nie dopisała (WIDEO)

Machine Gun Kelly , czyli Colson Baker, jest odnoszącym sukcesy muzykiem. Artysta ma na swoim koncie sześć albumów, a za ostatni dostał nominację do Grammy, Muzyk był headlinerem drugiego dnia Open'er Faestiwal , na gdyńskim Kosakowie.

Występ wokalisty został zaplanowany na godz. 19:45. O tej porze uczestnicy festiwalu dopiero zaczynają przybywać na miejsce. Mimo to Kelly pragnął, aby widownia bawiła się równie dobrze, co on. Niestety, na próżno.