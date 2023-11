Maciej Damięcki DWUKROTNIE walczył z rakiem. Z chorobą mierzył się już w dzieciństwie: "Aktorstwo uratowało mi życie"

W historii aktorstwa zapisały się również jego występy sceniczne. Maciej Damięcki przez prawie 30 lat należał do stałego zespołu Teatru Dramatycznego w Warszawie . W ostatnim czasie chętniej wybierał role komediowe, które prezentował w spektaklach wystawianych w całej Polsce. Aktorskie doświadczenie zainspirowało jego dzieci: Mateusza i Matyldę , do związania swej przyszłości zawodowej z różnymi sztukami artystycznymi.

Maciej Damięcki stoczył dwie walki z chorobą nowotworową

Miałem grać Felka. Umowa była już podpisana i ktoś z produkcji zauważył, że zamiast dołka mam górkę na szyi. Skierowano mnie do lekarza i okazało się, że to nowotwór, do tego złośliwy. Natychmiast wysłano mnie do Szwecji na operację. Gdyby nie to, że produkcja filmu pomogła w wyjeździe, pewnie już bym nie żył. W Polsce medycyna nie była jeszcze na takim poziomie, a moich rodziców nie byłoby stać na wysłanie mnie na leczenie za granicę. Dlatego często powtarzam, że aktorstwo uratowało mi życie - wyznał w rozmowie z Plejadą.