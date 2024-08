Maciej Dowbor zadebiutował w "Dzień Dobry TVN". Oceniamy, jak mu poszło. Doszło nawet do niezręcznego "aresztowania" (PUDELEK OGLĄDA)

"Praca w śniadaniówce to mało ambitna działka", wyznała niegdyś na łamach "Faktu" Monika Richardson. Sama coś o tym wie, bo przecież uwijała się o świcie w "Pytaniu na Śniadanie". Chętnych do zasilenia szeregów śniadaniówek nadal jednak nie brakuje, o czym z kolei wie coś Maciej Dowbor, który właśnie się na tę "mało ambitną działkę" załapał. Jak twierdzi, było to jego marzenie, a to już przecież coś znaczy.

To akurat jest zgodne z prawdą, że, bardzo marzyłem o tego typu pracy i o tym, żeby wylądować tu, gdzie wylądowałem i nie ukrywam, że moje marzenia się spełniły - mówił w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl.

W "Dzień Dobry TVN" idzie nowe. Tak przywitał się Maciej Dowbor

O tym, że Maciej Dowbor czmychnął z Polsatu do TVN-u, rozpisywały się chyba wszystkie media. I w sumie trudno się temu dziwić, bo stacja sumiennie zadbała, aby nikomu informacja o jego transferze nie umknęła. Najpierw był "tajemniczą niespodzianką" na scenie w Sopocie, a potem w śniadaniówce wyprawiono "integrację na żywo", podczas której radosne gaworzenie ekipy przerwał na chwilę jedynie dźwięk rozrywanych spodni Marcina Prokopa.

Nie pozostało więc nic innego, jak wyczekiwać "debiutu numer trzy", czyli już tego właściwego w parze z Sandrą Hajduk. Ta wcześniej straciła ekranową kompankę, dlatego doklejono do niej Maćka z nadzieją, że zaiskrzy i jakoś to będzie. O tym, czy się udało, mogliśmy się przekonać w sobotę rano. Zaczęli z wysokiego C, bo na dachu budynku.

Z dachu rogu Hożej i Marszałkowskiej "Dzień Dobry TVN" mówią państwu Sandra Hajduk-Popińska i ten oto bardzo przygotowany i trochę zestresowany Maciek Dowbor - powitała widzów Hajduk, a po kilku słowach Maćka dorzuciła: Spałeś?

Miło by było, gdybym powiedział, że nie, a właściwie tak, że śniłaś mi się całą noc ty - miotał się nieco jej ekranowy kompan. To nie jest do końca prawdą. Śniło mi się, że nie zdążę i nie wstanę na czas, ale wszystko jest okej.

Nowa rola Maćka Dowbora. Stres, "aresztowanie" i dzień jak co dzień

To się akurat zgadza - stres był i to widać. Maciej Dowbor ma doświadczenie w roli prowadzącego, ale pasmo śniadaniowe to trochę inna energia niż dokazywanie ze współprowadzącym w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy instagramowe domówki. Nowa rola chyba go jeszcze trochę przytłacza, ale było naprawdę nieźle. Chemia między nim i Hajduk dopiero się tworzy, ale też idziemy w dobrym kierunku.

Udało się uratować Maćka z aresztu, ale coś nam chłopina zmarniał przez to wszystko - zaczęła Sandra przed sekcją kulinarną.

No właśnie, jak już o tym mowa... Ekipa "Detektywów" gościła w śniadaniówce i spontanicznie "aresztowała" Maćka, żeby zabrać go na przesłuchanie. Chyba miało być zabawnie, a ciarki żenady niemiłosiernie pełzły po plecach. Dowbor próbował żartować, ale, umówmy się, chyba nikt by tego nie obronił. Gdyby kiepskie inscenizacje były karalne, w tej sytuacji to chyba ekipę "Detektywów" należałoby aresztować.

Sporą część sobotniego wydania poświęcono ekipie nowej edycji "Azja Express", a Maciek cierpliwie w tych rozmowach uczestniczył. Był nieco wycofany, owszem, ale zdarzały się żarciki tu i tam, a z godziny na godzinę czuł się chyba coraz bardziej w swoim żywiole. Prawdę mówiąc, momentami był to po prostu kolejny (i chwilami nudnawy) dzień w śniadaniówce. I tyle.

Nie od dziś wiadomo, że śniadaniówki bawią i uczą - nas bawią, a prowadzących uczą pracy w dynamicznym środowisku na żywo. Widać było stres, ale to przecież pierwszy raz, a wszyscy wiemy, jak z pierwszymi razami bywa. Z Sandrą muszą się jeszcze dotrzeć, ale raczej nie będzie to dla nich droga przez mękę. Zresztą, umówmy się - Maciek wie, co i jak, więc pewnie wkrótce przywyknie do nowej roli. Czas pokaże.

