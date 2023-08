Maciej Dowbor znał PRAWDĘ O JANOSZEK jeszcze przed publikacjami Stanowskiego: "Jest coś takiego jak granica bezczelności"

Takie Fakty 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Stanowski nakręcił hejt na dziewczynę, jeszcze sugeruje jakieś zaburzenia psychiczne, teraz inni to po nim bezmyślnie powtarzają. Jedyną osobę z zaburzeniami to można upatrywać w Stanowskim. Jego krucjata to wyprawa z motyką na słońce. Podobno pierwsze co zobaczył to trailer filmu "Dreamz" i tak mu się umyśliło, że to ściema, a to wcale nie jest trailer. On mu tłumaczyła na instagramie, że to tylko zlepek scen a on taki sprytny, że ponownie użył tego samego w kolejnym filmie. Celowo czy on taki niekumaty? Prawdziwy trailer jest na YT, co nie mógł znaleźć, taki wybitny dziennikarz? Trzeba być zupełnie pozbawionym rozsądku i wyobraźni żeby sobie na samym początku czegoś nie ogarnąć i już na wstępie nie zdać sobie sprawy z tego, że to nie ma prawa się udać. Mianowicie kariera Natalii Janoszek choć być może skromna to jest autentyczna. Są filmy z nią i jej główne role w tych filmach i wszystko na ten temat. Nagroda JIFFA czy jakieś inne też prawdziwe. To że on będzie swoim widzom wciskał kit że ona tylko była statystką i deprecjonował jej osiągnięcia, to co? On myśli że mu to pomoże? On jest skończony, przegra w sądzie i ośmieszy się ostatecznie. On może myślał że sobie nabije na niej zasięgi i wszystko się rozjedzie po kościach, tak jak było z Mają Staśko, Jasiem Kapelą czy Najmanem, a tu zonk. Myśleć to trzeba umieć. Pojawia się też wątek osobistej zemsty, podobno żona kolegi dziennikarza, też dziennikarza odpadła w ćwierćfinale Tańca z Gwiazdami a Janoszek wtedy przeszła dalej. Zemsta i chciwość zaślepia, jak to mówią.