Maciej Kot ZOSTAŁ OJCEM! Jego żona zdradziła imię i płeć dziecka

17 min. temu

To jakiś artykuł sponsorowany przez samego Kota ??? Tak to brzmi!!! „ Maciej Kot to bez wątpienia jeden z najzdolniejszych polskich skoczków narciarskich. Ma na swoim koncie nie tylko medale z mistrzostw Polski, lecz także z zagranicznych konkursów, w których odnosił niemałe sukcesy.” Hahaha no bez przesady !! Jego sukcesy w skokach są znikome.