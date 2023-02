Maciej Kurzajewski niedługo zostanie dziadkiem! "Czekam. Jesteśmy na gorącej linii z moim synem" (WIDEO)

Gdy pod koniec listopada minionego roku podczas pamiętnego live'a Paulina Smaszcz zapowiedziała, że w przyszłym roku dostanie " najpiękniejszy prezent, jaki w ogóle jest na świecie", fani zaczęli spekulować, że być może chodzi o to, że zostanie babcią. Kilka tygodni później "kobieta petarda" potwierdziła te doniesienia, ujawniając, że faktycznie jej pierworodny syn z żoną spodziewają się pierwszego dziecka. 50-latka powiedziała wówczas, że jest "cała w skowronkach", wyjątkowo powstrzymując się od bezpośredniej aluzji do byłego męża.

Maciej Kurzajewski niebawem zostanie dziadkiem

Maciej Kurzajewski zachwyca się małżeństwem syna

To jest taka rodzina, która jest międzynarodowa, bo żona mojego syna jest Włoszką, ale to są też ludzie, którzy dzisiaj, tworzą globalnie ten świat, czują się dobrze w każdym jego miejscu. Za to ich oczywiście podziwiam i bardzo się cieszę, że taką radość mają w sobie - mówi z dumą. To jest chyba jeden z najbardziej radosnych momentów w naszym życiu, kiedy spodziewamy się dziecka. Cieszę się, że będę mógł cieszyć się z nimi wspólnie tą radością - kontynuuje i daje do zrozumienia, że nie jest typem rodzica, który nadmiernie ingeruje w życia dorosłych pociech.