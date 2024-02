Maciej Kurzajewski ODWIEDZIŁ Katarzynę Cichopek na planie "M jak miłość"! Tak ją nazwał

Tola 56 min. temu zgłoś do moderacji 58 7 Odpowiedz

Z Hakielem też takie zdjęcia uchichrane wstawiała i to praktycznie do samego końca związku. Ten śmiech to jest jest sposób pozowania, nie ma to nic wspólnego z tym, co ona ma w sercu. W środku może być smutek a na twarzy uśmiech. Niektórzy ludzie właśnie tak mają, co by się nie działo to na zewnątrz nie pokażą.