Maciej Kurzajewski opowiedział o roli dziadka. "Warto się orientować, co jest modne"

Maciej Kurzajewski został dziadkiem. Wnuczka jest jego oczkiem w głowie

Dzisiaj przyszła na świat Piękna Dziewczynka, która będzie do mnie mówić - Dziadku Maćku! Kochani Lauro i Franku, wielkie gratulacje!!! Kocham Was! Cudowny dzień!!! - napisał 3 marca Kurzajewski.

Maciej Kurzajewski zdradza, jak czuje się w roli dziadka. Już szuka prezentów dla wnuczki

Przyszedłem tu z myślą o zabawkach, którymi będzie się bawiła moja wnuczka. Kiedyś wybierałam zabawki z myślą o chłopcach, teraz dla dziewczynki i to jest zupełnie inne podejście. (...) Dzień Dziecka niebawem. To wielka frajda wybierać zabawki i choć wnuczka jest jeszcze malutka, warto się orientować, co jest modne. W sumie to dobrze jest być dziadkiem. To naprawdę wspaniałe uczucie - ekscytował się Maciej.