Maciej Kurzajewski pozdrawia z greckich wakacji. Do zdjęć dołączył WYMOWNY podpis

Pani Paulino 1 godz. temu

Pani Paulino - szczerość, to powiedzieć 'były mąż mnie skrzywdził', 'czuję się okłamana', 'nie mogłabym zaufać temu człowiekowi drugi raz' itd. To, co Pani wypisuje, to czysta nienawiść. Niech Pani nie uczy o moralności, bo Pani jej nie ma :(