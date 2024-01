Maciej Kurzajewski STRACIŁ PRACĘ w Polskim Radiu. Jest komentarz rzeczniczki prasowej rozgłośni

Justincase 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Manipulowanie komentarzami nic nie da. To co się wyprawia nie jest normalne. Kurzajewski do polityki się nie pchał i zawsze był związany z mediami publicznymi. No ale trzeba zrobić miejsce dla resortowych dzieci i wyznawców obecnej władzy. W końcu gdy już wszyscy będą jednym głosem mówić w mediach jak wspaniały mamy rząd i jak świetną robi robotę, to będzie w Polsce prawdziwa demokracja.