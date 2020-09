Maciej Maniewski z "Afery fryzjera" ożenił się: "WE WŁASNYM OGRODZIE, bez przepychu i nadęcia" (ZDJĘCIA)

Martyna Wojciechowska o ślubie z Przemkiem Kossakowskim: "Poinformuję za pomocą social mediów"

To był PIĘKNY ślub! We własnym ogrodzie, bez przepychu i nadęcia... w gronie najbliższych . Takie śluby uwielbiamy! Prosto i pięknie - czytamy.

Nasza podróż rozpoczęła się 3 lata temu, a dziś mogę powiedzieć, że jej zwieńczeniem było poślubienie mojej największej miłości, mojej Sonii. Dokładnie pamiętam dzień, w którym wybierałem pierścionek zaręczynowy. Nie zgadzam się na kompromisy w kwestii jakości, szczególnie wtedy, gdy szukam ideału. Dlatego wybór padł na pierścionek z czarnym diamentem, tak niezwykłym i wyjątkowym jak Ona. Nazwa kolekcji, z której pochodzi, The Journey, również nie była przypadkowa. Nasza wspólna droga doprowadziła nas do momentu, w którym jesteśmy razem, szczęśliwi, jak nigdy dotąd. (...) A co mówią o nas nasze obrączki, z tej samej, pasującej do pierścionka, kolekcji? To, że nasza podróż wcale się nie kończy – ona dopiero teraz naprawdę się rozpoczyna.