Maciej Musiał jest oburzony, że Dagmara Kaźmierska została w "Tańcu z Gwiazdami": "Niesprawiedliwe fest!"

Qwerty 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktoś myśli że w TzG chodzi o taniec? Nie oglądam gliniarzy, nie znam gościa. Dla widzów takich jak ja ten gość jest żaden. Co z tego, że ładnie tańczy. Natomiast Dagmara, jest co prawda kontrowersyjną kryminalistką wypromowaną przez tv, ale jest też wulkanem pozytywnej energii, z mega dystansem do siebie, roześmiana pełną gębą, ogląda się to tylko dla niej i jej wygłupów z Hakielem. Hakiel też zyskuje, ma szczęście, że na nią trafił. W końcu odpadną, wygra Węgiel, ale to oni robią show.