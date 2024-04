Musiał Maciej pręży UMIĘŚNIONĄ klatę, brodząc w rzece, a fanki szaleją. "Wyjdź za mnie!" (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że Maciej Musiał uchodzi w rodzimym show biznesie za prawdziwe ciacho. Aktor, którego kariera filmowa zapowiada się naprawdę obiecująco, zapewne jest świadom swojej nieprzeciętnej aparycji. Na jego Instagramie nie trudno znaleźć zdjęcia, na których pręży tors czy po prostu, jak to ma w zwyczaju, uwodzi spojrzeniem .

We wtorek Maciej opublikował fotografie, na których możemy zobaczyć zadumanego aktora eksponującego swoją umięśnioną klatkę piersiową. Nic specjalnego? A co jeśli okaże się, że Musiał stoi w rzece w samych bokserkach, a w tle rozpościera się zapierający dech w piersiach zachód słońca. No właśnie!