Maciej Musiał świeci umięśnioną klatą w windzie. Fanki pieją z zachwytu: "Jakby Michał Anioł go dłutem haratał" (FOTO)

Maciej Musiał pokazał umięśnioną klatę. Fani szaleją

Jeśli nie masz crusha na Maćka, to nie jesteś prawdziwym Polakiem. Dziękuję za uwagę; Coś szybko w tym roku przyszło, to Boże Ciało; Maciek, ale Boże Ciało jest dopiero za 4 tygodnie; Jakby Michał Anioł go dłutem haratał; Polska duma narodowa; Oczywiście, że Musiał musiał wstawić takie zdjęcie; Właśnie straciłam swoją fobię do wind; Jakim arcydziełem musiały być twoje geny, skoro tak cię ukształtowały - czytamy w komentarzach.