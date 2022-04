Maciej Musiałowski AWANTURUJE SIĘ w restauracji: szarpanina z personelem, wyrzucenie z lokalu i emocjonalna Julia Wieniawa (ZDJĘCIA)

Do zdarzenia doszło około drugiej w nocy. Maciej rzucił się na pracowników restauracji, doszło do szamotaniny. Po chwili udało się okiełznać bojowego aktora. Następnie został wyrzucony z restauracji - zdradza nasze źródło.

Po usunięciu z restauracji Maciej próbował jeszcze wtargnąć do środka, jednak bezskutecznie. Choć całe zajście wyglądało dość poważnie, aktor nie sprawiał wrażenia szczególnie przejętego - po opuszczeniu lokalu Musiałowski dumnie paradował przed budynkiem, pokazując język i obnażając brzuch, a nawet... wysmarkał się na chodnik. Nieco mniej entuzjazmu wykazywała za to Julia Wieniawa, która wraz z grupką znajomych stanęła w obronie przyjaciela. Według naszego źródła celebrytka była wyjątkowo poruszona awanturą.

Tuż po awanturze z udziałem Musiałowskiego aktor i jego znajomi ruszyli w stronę Placu Konstytucji. Niestety nie był to koniec ich przygód tego wieczora. Wkrótce Julka zmuszona była wrócić do lokalu Gesslera, by odnaleźć zgubiony przez Musiałowskiego telefon. Na szczęście celebrytka nie musiała pokonywać całego dystansu na własnych nogach. Do restauracji została bowiem zaniesiona przez modela Dominika Sadocha.