Maciej Orłoś czule o Telewizji Polskiej: "Prorządowa propaganda. OBY JEJ KRES BYŁ BLISKO"

Trolle ze strony PIS zmanipulowały i zakłamały słowa Nitrasa i Grodzkiego. Prawdą jest że Koscioł ma w PL przeróżne nadzwyczajne przywileje i dostaje ogromną państwową kase, a do tego ma ogromny i szkodliwy wpływ na kształtowanie polskiego prawa i na manipulowanie społeczeństwem. Grodzki tez wytlumaczyl dokładnie o co mu chodziło i że zmanipulowano jego wypowiedź. Prosze sie doszkolić bo to co powiedział Grodzki jest zbieżne ze zdaniem PIS. Szczurek- Żelazko z PIS mowila w 2018 roku ze w PL powinno być 182 szpitali. Niech obie partie sie tlumaczą