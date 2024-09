Maciej Orłoś DRWI z powracających do telewizji Magdaleny Ogórek i Michała Adamczyka: "Dziennikarstwo z prawdziwego zdarzenia"

Między innymi Danuta Holecka czy Anna Popek szybko znalazły nową pracę w TV Republika , ale inni musieli poczekać kilka miesięcy, aby wrócić do mediów. Teraz w telewizji naziemnej pojawiła się nowa stacja wPolsce24 , której redaktorem naczelnym został Jacek Karnowsk i, szef redakcji tygodnika "Sieci" . To tam widzowie zobaczą między innymi nowe "Wiadomości" .

Maciej Orłos ostro o dziennikarstwie Michała Adamczyka i Magdaleny Ogórek

Mam dobrą wiadomość. Otóż powstaje konkurencja dla Telewizji Republika. Będzie to telewizja pod nazwą wPolsce24 i tam będą nowe gwiazdy, które widzowie TVPiS znali doskonale. To są osoby, które wsławiły się tym niezależnym dziennikarstwem, tym obiektywizmem, tą walką o to, żeby dać prawo głosu różnym stronom sceny politycznej. Oczywiście tutaj ironizuję. Mam nadzieję, że to rozumiecie i to odczytujecie. Są to Michał Adamczyk, Marta Kielczyk i Magdalena Ogórek. Oni stworzą nowe "Wiadomości", nowy serwis informacyjny, który z pewnością będzie realizowany w tym samym duchu, w jakim duchu były realizowane programy informacyjne za czasów TVPiS - mówił Maciej Orłoś w nowym odcinku "WTS".