Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska POTWIERDZAJĄ ZWIĄZEK!

Życie prywatne Macieja Orłosia jest dość burzliwe. Pierwszą żonę poznał na studiach, ale małżeństwo szybko się rozpadło. Jak później tłumaczył, "nie czuł się jeszcze dojrzały do roli męża". Następnie dziennikarz ożenił się z Ewą , z którą doczekał się dwóch synów. Niestety to małżeństwo również zakończyło się rozwodem.

Po rozstaniu z drugą żoną Orłoś związał się z Joanną Twardowską, z którą także doczekał się dwójki dzieci. Dwa miesiące temu media obiegła wiadomość o ich rozstaniu. Dziennikarz nie zdradził, co było przyczyną takiej decyzji, ale ponoć podjął ją razem z żoną.

Błyskawicznie wyszło na jaw, że Maciej znalazł już nowy obiekt westchnień. W kuluarach mówiło się, że to młodsza o ponad 20 lat "znajoma z branży". Szybko ustalono, że chodzi o prezenterkę Paulinę Koziejowską , która kiedyś była związana z Jackiem Borkowskim.

Podczas gdy media zaczęły się rozpisywać o nowym związku Orłosia, sam zainteresowany milczał. Głos zabrał za to Kuba Wojewódzki , który na łamach " Polityki" zadrwił sobie z Pauliny.

Wreszcie nadszedł moment, gdy Maciej i Paulina przerwali milczenie i postanowili oficjalnie ogłosić, że są parą. Zrobili to na łamach Super Expressu, który opublikował też ich zdjęcia z romantycznej randki w pobliżu warszawskiej Starówki.

Zachowywali się jak para zakochanych w sobie nastolatków. Trzymali się za ręce i co chwilę przytulali - czytamy.

W rozmowie z tabloidem Orłoś przyznał: "To prawda, jesteśmy razem". Z kolei Paulina dodała, że chcieli jak najdłużej ukrywać swój związek, ale media pokrzyżowały im plany.

Chcieliśmy jak najdłużej cieszyć się sobą bez afiszowania się naszą miłością w mediach. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jesteśmy bardzo szczęśliwi - powiedziała.