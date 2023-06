Maciej Orłoś namawia gwiazdy do bojkotu festiwalu w Opolu. "Szczujnia, propaganda, manipulacja"

Tegoroczna edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 9-11 czerwca. Koncerty tradycyjnie wyemituje Telewizja Polska . Niemniej jednak, to nie o repertuarze jest teraz najgłośniej. Od dłuższego czasu muzyczne wydarzenie jest bojkotowane przez gwiazdy .

Kiedyś występ w Opolu mógł wypromować artystę czy zespół, wielu znanych później wykonawców tam rozpoczynało karierę . Obecnie to mało znacząca impreza, na której organizację szkoda pieniędzy - wyznała Korwin Piotrowska.

Maciej Orłoś bojkotuje Festiwal w Opolu i namawia artystów do rezygnacji

Do grona bojkotujących dołączył Maciej Orłoś . Dziennikarz przez 25 lat był związany zawodowo z TVP. W okresie nadejścia "dobrej zmiany" postanowił zakończyć współpracę ze stacją i nie ukrywa, że z obecną partią rządzącą jest mu "nie po drodze".

Orłoś zamieścił wpis na Twitterze, w którym to przyrównał występ w Opolu do reklamowania propagandowych treści. W swojej publikacji namawiał artystów do wycofania się z udziału w muzycznym wydarzeniu.