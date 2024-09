Maciej Orłoś pochwalił się sukcesem córki. Co robią pozostałe dzieci prezentera "Teleexpressu"? Łącznie ma ich CZWORO!

Maciej Orłoś uważany jest za jednego z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Niedawno wrócił do prowadzenia "Teleexpressu", z którym pożegnał się za rządów poprzedniej władzy. W międzyczasie wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami uderzającymi w szefostwo Telewizji Polskiej, jak również w jej pracowników.

Jestem zadowolony, że zrobiłem co zrobiłem. Wiem jakbym się czuł, gdybym został tam gdzie byłem. Bardzo ubolewam, że Telewizja Polska robi takie rzeczy, jakie robi. Nie wierzę, że to jest możliwe. Mam tyle lat, że pamiętam co się działo w telewizji za komuny. Pamiętam na czym polegała propaganda. Tu postawie kropkę - mówił.