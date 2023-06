Maciej Orłoś zażenowany narracją prawicy. Dziennikarz uderzył w Antoniego Macierewicza i TVP (FOTO)

Rocznik 85 16 min. temu zgłoś do moderacji 20 22 Odpowiedz

Ja pamiętam jak za czasow po, z pompą otwierano pod Wrocławiem magazyn Amazona i ówcześni rządzący mówili, że to niesamowita okazja i zaszczyt dla Polski, a miejscowi powinni być wdzięczni, bo znajdą w magazynie godna pracę i zarobek, jaki zarobek i jaka praca jest w Amazonie, to każdy wie. Później zabrano nam pieniądze z ofe, bo jak się okazało nie były nasze tylko rządu i nic ludowi ciemnemu do tego co rząd z nimi zrobi, na dokładkę podniesiono wiek emerytalny abyśmy mogli w tych cudownych magazynach pracować do samiutkiej śmierci, bo emerytura też nam się nie należała, bo zupełnie jak ofe też była rządowa. Gdy młodzi pytali jak żyć otrzymywali gotowa receptę od rządzącego nadcwaniaka - zmień pracę, weź kredyt, problem był w zasadzie tylko jeden, pracy nie było a jak była to na umowy zlecenie, a bankowcy jak widzieli umowy zlecenie to się turlali ze śmiechu, gdy szary człowieczek chciał starać się o kredyt. Ludzie młodzi mogą nie wiedzieć ale mogą to wygooglać ale dzisiejsi 30/40/50 latkowie chyba wszyscy pomroczności jasnej nie dostali.