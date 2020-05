Maciej Stuhr martwi się o domowy budżet w obliczu koronawirusa: "OSTATNIĄ ZŁOTÓWKĘ ZAROBIŁEM 2 MIESIĄCE TEMU"

W nieco innym tonie o swoich problemach natury pieniężnej postanowił opowiedzieć ostatnio Maciej Stuhr . Podczas internetowej debaty Wirtualnej Polski z Iloną Łepkowską i Agnieszką Holland aktor stwierdził, że ludzie walczą teraz o przetrwanie i nie mają głowy do zamartwiania się kwestią proponowanych wyborów korespondencyjnych.

Przede wszystkim walczymy o nasze bezpieczeństwo. Naszych rodziców, naszych dzieci. Zastanawiamy się, za co zrobimy zakupy w następnym tygodniu. Ja osobiście zarobiłem ostatnią złotówkę dwa miesiące temu. Tym żyje Polska, tym żyją ludzie. To, że my rozmawiamy o tym, czy odkleić kopertę, którą dostaniemy, zakleić ją z powrotem i przesłać, jest właściwie absurdalne. Na tym też polega farsowość tej sytuacji - stwierdził na antenie Wirtualnej Polski.