Maciej Stuhr szczerze o Jerzym Stuhrze: "Mój heros po prostu nie ma już siły". Przytoczył pewną historię

Nie było go, rzeczywiście, ale ja nigdy tego braku nie odczuwałem boleśnie. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że lubiłem, że ojca nie ma, a potem wraca z dalekich krajów i opowiada fantastyczne historie o świecie, pracy, filmach i ludziach. I jeszcze prezenty przywozi . A ponieważ też był srogi, kiedy znikał, w domu było trochę luźniej. Siostra potrzebowała go bardziej niż ja - jego czasu, fizycznej obecności. Jest w niej jakiś rodzaj tęsknoty za tatą z dzieciństwa - powiedział w wywiadzie dla "Vivy!".

Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca: "Nie mogłem sobie z tym poradzić"

Mam w ogóle nową odsłonę w tej relacji. Tato, jak pani wie, jest bardzo schorowanym starszym panem. Pięć czy sześć lat temu odwiedziliśmy rodziców na wsi. Ojciec próbował naprawić leżak. Ja czytałem gazetę, coś pisałem, a on siedział i siedział nad tym leżakiem. Po godzinie powiedział: "Maciek, chodźże mi tutaj pomóc. Weź to pociągnij i zobacz, czy da się to w ogóle wyjąć". Podszedłem i jednym ruchem wyjąłem. "O Jezu, dzięki, no nie mogłem sobie z tym poradzić" - wyznał.